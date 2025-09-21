Pontida 2025 l' Italia di Manzoni che soffre resiste e si affida alla provvidenza e la lega di Vannacci voce del nuovo patriottismo

Salvini chiude #Pontida e apre il suo intervento con un omaggio a Charlie Kirk. "Realizzeremo il Ponte" sullo Stretto di #Messina "facendo lavorare imprese di tutta Italia". Poi l'annuncio di una manifestazione a difesa della civiltà occidentale il 14 febbraio. - X Vai su X

A Pontida, quel personaggio sommamente caricaturale e improponibile di Vannacci, perfetto per incarnare al meglio il peggio dell’italiano medio, ha detto che la Lega e la destra non devono soltanto parlare di Charlie Kirk, ma devono esserne gli eredi. Un bel - facebook.com Vai su Facebook

Salvini a Pontida: “Il 14 febbraio in piazza per la difesa dei valori della civiltà occidentale”. E Vannacci dal palco parafrasa Manzoni; Salvini ha le coliche renali ma al raduno di Pontida c'è, i Vaffa dei giovani leghisti a Calenda. Vannacci: Noi eredi di Kirk; Lega a Pontida: il Nord di Zaia e Fontana e la remigrazione di Vannacci e Sardone.

Vannacci a Pontida: “Giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola. Lo straniero ci ha già invaso” - Il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 che sancì la nascita della Lega lombarda “ andrebbe insegnato nelle scuole, così come tante altre cose. ilfattoquotidiano.it scrive

Pontida 2025, torna il raduno della Lega. Zaia: “Vannacci? Può essere un valore se fa il leghista. In Veneto nostro candidato richiesta legittima” - Tra bandiere con Alberto da Giussano e striscioni de “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci, il Carroccio torna nelle valli bergamasche con un m ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it