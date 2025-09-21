Pontida 2025 l’intervento di Salvini tra Kirk esercito Ue e riforma della giustizia

Salito sul palco di Pontida per chiudere la festa della Lega, Matteo Salvini ha inizialmente invitato i presenti a un minuto di silenzio per Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso negli Stati Uniti mentre parlava in un’università nello Utah. Tra i temi del suo intervento la politica internazionale, la riforma della giustizia, la flat tax e il lancio di una manifestazione a febbraio dell’anno prossimo. Salvini: «Non manderemo mai i nostri figli a combattere in Ucraina». «Agli amministratori della Lega, sindaci, assessori e consiglieri chiedo di depositare domani una mozione in tutti i Comuni che ricordi che l’Italia è contro la guerra e che non manderemo mai i nostri figli a combattere in Ucraina e in Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pontida 2025, l’intervento di Salvini tra Kirk, esercito Ue e riforma della giustizia

