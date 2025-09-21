Ponte sullo Stretto ecco la lettera della Commissione Ue | chiarimenti su impatto ambientale e costo appalto
Il ponte sullo Stretto di Messina al vaglio della Commissione europea. L'esecutivo Ue ha chiesto formalmente al governo Meloni chiarimento sull'impatto ambientale dell'opera. In una lettera inviata da Bruxelles a Roma e visionata da Bloomberg, la Commissione scrive di aver "individuato aree in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato
Ponte sullo Stretto, nuova lettera della commissione Ue per chiedere “chiarimenti” sull’impatto ambientale - La Commissione Europea chiede all'Italia di fornire chiarimenti sugli impatti ambientali del Ponte sullo Stretto prima di autorizzare i lavori ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Ponte sullo Stretto, la Commissione Ue vuole chiarezza sull'impatto ambientale - Pronta replica di Ciucci (Società Stretto di Messina): "Normale dialettica, sintomo di un dialogo virtuoso tra Stato e Istituzioni continentali e conferma della rilevanza dell'opera in chiave europea" ... Lo riporta rainews.it