Pompeo Molfetta presenta Altre piccole store ignobili e la personale di pittura

Brindisireport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Dopo “Piccole storie ignobili” pubblicato nel 2024, Pompeo Molfetta torna in libreria con “Altre piccole storie ignobili”. Sei racconti inediti che viaggiano sui binari tracciati dalla prima esperienza narrativa a partire dall'ambientazione, il Sud Italia e i suoi luoghi raccontati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

