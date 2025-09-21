Pompeo Molfetta presenta Altre piccole store ignobili e la personale di pittura
MESAGNE - Dopo “Piccole storie ignobili” pubblicato nel 2024, Pompeo Molfetta torna in libreria con “Altre piccole storie ignobili”. Sei racconti inediti che viaggiano sui binari tracciati dalla prima esperienza narrativa a partire dall'ambientazione, il Sud Italia e i suoi luoghi raccontati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
