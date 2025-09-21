Pompei disabile sequestrato e maltrattato | due arresti

Sequestro e maltrattamenti a Pompei: vittima disabile costretta con la forza. Due ore di violenze e umiliazioni prima dell’abbandono in un fondo agricolo. Il 20 settembre scorso gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini gravemente indiziati di sequestro di persona e lesioni personali. Il sequestro. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell’agosto 2024 i due avrebbero fermato in strada una persona disabile, incapace per infermità, costringendola con la forza a salire a bordo della loro auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

