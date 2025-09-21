Polizia interviene per una lite familiare | agente azzannato al braccio da un cane

Poliziotto azzannato da un cane meticcio durante un intervento per una lite familiare. È successo nel tardo pomeriggio di sabato in via Ravegnana, a Forlì. Erano circa le 18 quando due pattuglie delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in una villetta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

