Una tavolata all’aperto nei pressi del Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, e da lì un collegamento in diretta con Domenica In su Rai 1 per parlare di cucina italiana e delle “ pastarelle ” della domenica. La protagonista è la premier Giorgia Meloni che ha preso parte all’iniziativa “Il pranzo della domenica” per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Un’uscita che ha provocato le dure critiche dei partiti di opposizione: “Rifiuta di venire in Parlamento a parlare di Gaza però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico”, attacca la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polemica per il collegamento di Meloni con Domenica In. Pd e M5s: “Parla di pasticcini ma non di Gaza”

