Pokémon Inferno X | tutto quello che devi sapere sulla nuova espansione

Inferno X è la nuova espansione del GCC Pokémon (Pokémon TCG), parte della serie MEGA nel mercato giapponese, che sancisce il ritorno in grande stile delle Mega Evoluzioni. Dopo Mega Brave e Mega Symphonia, questo set punta ad accendere l’arena con uno dei Pokémon più iconici della storia: Mega Charizard X ex. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic Data di uscita e dettagli del set. Data ufficiale in Giappone: 7 ottobre 2025.. Nome originale giapponese: MEGA Expansion Pack “Inferno X”. Posizione nel ciclo MEGA: è il terzo set della serie Pokémon Card Game MEGA, dopo Mega Brave e Mega Symphonia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

