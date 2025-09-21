Pogacar la giornata peggiore | niente medaglia e sorpasso n faccia da Remco

La gara iridata a cronometro si conferma in un incubo per lo sloveno, che finisce fuori dal podio e viene ripreso e saltato da Evenepoel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar, la giornata peggiore: niente medaglia e sorpasso n faccia da Remco

Quel giorno, quella della crisi e del ritiro pirenaici, Remco Evenepoel ha deciso che avrebbe fatto di tutto per evitare nuove giornate come quella. Ci è riuscito. Ha vinto alla grande la cronometro mondiale, riuscendo anche a riprendere e superare Pogacar

POGACAR SFIDA EVENEPOEL NELLA CRONO MONDIALE Inizia la rassegna iridata in Ruanda, prima volta storica in Africa per i Mondiali di ciclismo. Domani sarà il giorno della Cronometro e assisteremo ad una sfida tra Pogacar ed Evenepoel.

Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar: “Ho solo pedalato più forte che potevo” - Evenepoel si è portato a casa un oro favoloso nella cronometro ai Mondiali di ciclismo: "In una giornata come questa non importa chi sia il corridore ... Come scrive fanpage.it