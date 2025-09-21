Pogacar la giornata peggiore | niente medaglia e sorpasso in faccia da Remco

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara iridata a cronometro si conferma in un incubo per lo sloveno, che finisce fuori dal podio e viene ripreso e saltato da Evenepoel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar la giornata peggiore niente medaglia e sorpasso in faccia da remco

© Gazzetta.it - Pogacar, la giornata peggiore: niente medaglia e sorpasso in faccia da Remco

In questa notizia si parla di: pogacar - giornata

Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “È stata una prima giornata frenetica, stare in testa ci ha aiutato”

Tour de France 2025, Evenepoel: "Giornata ottima. Pogacar è l'uomo da battere"

Tadej Pogacar: “Spero che Almeida stia bene. Giornata quasi perfetta, vincere così è fantastico”

Pogacar, la giornata peggiore: niente medaglia e sorpasso n faccia da Remco; Offerta : Piani, Costi e Promozioni Speciali 2025 | News IT; Come guardare Chelsea-PSG: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su | News IT.

pogacar giornata peggiore medagliaEvenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar: “Ho solo pedalato più forte che potevo” - Evenepoel si è portato a casa un oro favoloso nella cronometro ai Mondiali di ciclismo: "In una giornata come questa non importa chi sia il corridore ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pogacar Giornata Peggiore Medaglia