Poesia coreana a Lecce Oggi

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Domenica mattina, il Salento si conferma cuore pulsante del dialogo tra Asia e Occidente. Alle ore 11:00, presso il Convitto Palmieri di Lecce, ALFest 2025 presenta “Voci dalla Korea”, un appuntamento di eccezionale prestigio culturale e diplomatico che porterà in Italia, in Anteprima Nazionale, le voci in versi di Kim Kooseul e Choi Dongho, due tra i più grandi poeti della Corea del Sud contemporanea. Le pubblicazioni edite da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, presentate per l’occasione, godono del prestigioso Patrocinio Morale del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, e dunque rappresentano un momento editoriale storico per le relazioni culturali tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Poesia coreana a Lecce Oggi

