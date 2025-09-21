PlayStation questi giochi da ottobre spariranno | ecco quali sono
Alcuni amati videogame della piattaforma PlayStation a breve spariranno. Andiamo a scoprire quali sono quelli che non avremo più a disposizione, ma c’è anche una notizia positiva rispetto al passato. Siamo ormai alla fine dell’estate, e la stagione autunnale sta per prendere il sopravvento, con le giornate che andranno ad accorciarsi. Ci sarà dunque più spazio per trascorrere il tempo libero a casa, magari sulla vostra PlayStation 5, così da godervi qualche bella partita in santa pace. Ebbene, ad ottobre ci saranno alcuni giochi che lasceranno il Plus Extra ed il Premium, ed ora presenti con i titoli nella sezione Ultima Possibilità su PlayStation Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: playstation - giochi
