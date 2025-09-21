Più soldi e più spesso | tutti pazzi per il nuovo Gratta e vinci

Il nuovo Gratta e Vinci da 25 euro porta in dote più premi milionari: 18 vincite da 1 milione con frequenza molto più alta rispetto al passato. Adesso che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata la determinazione direttoriale che ne sancisce, di fatto, il lancio, è ufficiale: un nuovo Gratta e vinci si appresta a sbarcare nelle ricevitorie di tutta Italia. Ha un nome che è tutto un programma, perfettamente rappresentativo del motivo per cui lo si reputa così speciale. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

