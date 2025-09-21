Più di 200 mila persone attese ai funerali di Charlie Kirk in Arizona
Decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dallo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, in attesa della cerimonia per ricordare l’influencer conservatore Charlie Kirk, ucciso in un attentato il 10 settembre. Vestiti con i loro abiti della domenica rosso, bianco e blu - come aveva chiesto l’organizzazione fondata da Kirk, Turning Point Usa - migliaia di sostenitori hanno affollato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: mila - persone
Budapest, 200 mila persone al Pride vietato da Orban
15 mila persone a Maerne per la Notte Azzurra
Oltre 70 mila persone hanno firmato per legalizzare l'eutanasia: "La destra nega il diritto di morire"
Attese 200 mila persone per il funerale di Charlie Kirk. Trump: «Alla famiglia il mio amore» | Il tycoon attacca la ministra Bondi - X Vai su X
La lotta contro il tumore al seno riunisce ben 18 mila persone per le strade di Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Toscana diffusa 200mila euro per edicole e distributori dei comuni più piccoli.
Lo «tsunami bianco» investe la Francia: oltre 200 mila persone coinvolte nella distribuzione al dettaglio di cocaina - Un rapporto confidenziale del ministero dell’Interno consultato da Le Monde spiega nel dettaglio l'enorme peso del traffico di droga e in particolare di cocaina in Francia, che le autorità ... Scrive corriere.it