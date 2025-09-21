Più di 200 mila persone attese ai funerali di Charlie Kirk in Arizona

Decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dallo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, in attesa della cerimonia per ricordare l’influencer conservatore Charlie Kirk, ucciso in un attentato il 10 settembre. Vestiti con i loro abiti della domenica rosso, bianco e blu - come aveva chiesto l’organizzazione fondata da Kirk, Turning Point Usa - migliaia di sostenitori hanno affollato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

