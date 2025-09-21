Pistocchi ha commentato così questo episodio arbitrale relativo a Verona Juve. Il messaggio del giornalista sui social – FOTO. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così questo caso da moviola relativo a Verona Juve: quanto successo in occasione del fallo di mano di Joao Mario che ha portato al rigore trasformato da Orban.?Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro #Rapuano concede il rigore all’HVerona per un fallo di mano del numero 15 #Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di #JoaoMario #25. Si tratta di clamoroso errore tecnico ( scambio di persona) che se. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pistocchi a sorpresa: «Incredibile a Verona, si tratta di un clamoroso errore tecnico». A quale episodio ha fatto riferimento! – FOTO