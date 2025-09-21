Pistocchi a sorpresa | Incredibile a Verona si tratta di un clamoroso errore tecnico A quale episodio ha fatto riferimento! – FOTO
Pistocchi ha commentato così questo episodio arbitrale relativo a Verona Juve. Il messaggio del giornalista sui social – FOTO. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così questo caso da moviola relativo a Verona Juve: quanto successo in occasione del fallo di mano di Joao Mario che ha portato al rigore trasformato da Orban.?Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro #Rapuano concede il rigore all’HVerona per un fallo di mano del numero 15 #Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di #JoaoMario #25. Si tratta di clamoroso errore tecnico ( scambio di persona) che se. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Verona-Juve, Pistocchi: “Errore tecnico, gara da ripetere se… - I bianconeri pareggiano a Verona, ma il giornalista sottolinea un episodio particolare: nel mirino l’arbitro Rapuano Sul campo del suo vecchio club, Igor Tudor ottiene il primo pareggio in campionato ... Si legge su calciomercato.it
Pistocchi: "Clamoroso errore tecnico a Verona, se certificato in referto comporterebbe ripetizione della partita - Anche il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto sulla disastrosa direzione di Rapuano al Bentegodi, in Verona- Secondo tuttojuve.com