Pisa, 21 settembre 2025 – “Chi vede comportamenti irregolari o è a conoscenza di sfide, denunci ”. Il questore di Pisa Salvatore Barilaro non entra “nel merito delle indagini e della ricostruzione del tragico incidente nel quale hanno perso la vita due giovanissimi, è competenza della polizia municipale che sta indagando”, ma fa un appello ai cittadini. “Si tratta di un enorme dramma per le famiglie e il nostro territorio”, la premessa. Lo scontro nel parcheggio, la morte a 17 anni: cosa è accaduto. Grave un altro giovane Adesso si rincorrono le voci di comportamenti pericolosi e gare che si terrebbero nell’area di sosta del magazzino Ikea, nell’area artigianale, ma ci sono stati interventi della polizia in zona? “Da inizio anno a oggi non abbiamo avuto alcuna segnalazione, che riguardasse sfide o altro”, risponde il questore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, tragico frontale tra moto. L’appello del questore: “Chi sa di corse ce le segnali”