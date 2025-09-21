Pisa Jacopo e Leonardo morti dopo scontro in moto in un parcheggio | si segue la pista della sfida social

21 set 2025

I due giovani, entrambi appassionati di motori, stavano effettuando manovre acrobatiche quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente. Gli investigatori stanno concentrando le loro indagini sulla possibilità che dietro l'incidente ci fosse una sfida lanciata sui social network. 🔗 Leggi su Fanpage.it

