Pisa Gilardino | A Napoli giocheremo senza paura

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Dobbiamo avere grandissima fiducia per affrontare i campioni d’Italia. Sappiamo cosa stanno facendo con Conte. Nel nostro vocabolario la parola paura non esiste”. Lo ha detto l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara di domani contro il Napoli precisando che i nerazzurri toscani però dovranno “essere al 100% mantenendo grandissima compattezza”. Il tecnico assicura che durante la preparazione estiva la sua squadra si è preparata “ per affrontare questo tipo di partite e dobbiamo andare in campo con grande fiducia, dirò ai ragazzi di avere la consapevolezza di andare a Napoli e dar tutto quello che abbiamo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

