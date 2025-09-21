Pisa chi è il pericolo numero uno per Conte | l’ultimo gol in Serie A proprio al Napoli

Il pericolo numero uno per il Napoli contro il Pisa è un giocatore che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio agli azzurri. Il Napoli scenderà in campo domani contro il Pisa con la missione di guadagnarsi la sua prima mini fuga in vetta alla classifica da solo. Il pareggio della Juventus contro il Verona, infatti, concede agli azzurri l’opportunità di poter restare l’unica squadra sempre vincente in questo inizio di Serie A. Ma occhio, perché una neopromossa come il Pisa potrebbe rivelarsi una “buccia di banana” se sottovalutata, a maggior ragione dopole fatiche europee di giovedì contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

