Pippo Baudo parla il figlio Alex | Ho scoperto di essere suo figlio a trent' anni Basta gossip sui giornali | mio padre deve riposare in pace

Ospite di Verissimo, il figlio riconosciuto tardi del presentatore racconta quando ha scoperto che fosse il padre e lo sviluppo del loro rapporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace»

In questa notizia si parla di: pippo - baudo

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

Angela Lippi oggi, è viva ? età, figli, lavoro, che fine ha fatto la prima moglie di Pippo Baudo

MORTE PIPPO BAUDO: LA TELEVISIONE RIVOLUZIONA IL PALINSESTO. TUTTE LE VARIAZIONI

Grand Hotel ti aspetta in edicola. Carlo Conti: Francesca il mio grande amore ma devo tutto a mamma e a Santa Rita. Guenda Goria: il mio bimbo è guarito. Pippo Baudo, l'eredità divisa tra i figli e la sua segretaria. E poi tante storie, racconti, tv e fotoromanzi. - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro, figlio di Pippo Baudo: Così ho scoperto che mio padre era morto. La rivelazione a Verissimo; Pippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace; Pippo Baudo, il figlio Alex si sfoga in diretta TV sul caso dell’eredità: “Lasciamo che papà riposi in pace”.

Pippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace» - Ospite di Verissimo, il figlio riconosciuto tardi del presentatore racconta quando ha scoperto che fosse il padre e lo sviluppo del loro rapporto ... Come scrive vanityfair.it

La dura replica di Alessandro, figlio di Pippo Baudo: "Quando me l'hanno detto, l'ho ingoiata. Cercavo sollievo". Poi parla di Katia Ricciarelli - Le parole del figlio del compianto conduttore: le critiche ricevute al funerale (poiché masticava una gomma, che poi ha ingoiato), il primo incontro con papà Pippo e i rapporti con la sorella Tiziana. Da today.it