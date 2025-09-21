Pioli Fiorentina l’ex obiettivo Juve fa mea culpa dopo il ko contro il Como | Ci stanno fischiando e dobbiamo accettarlo Adesso…

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioli, accostato a marzo alla panchina della Juventus, è in difficoltà: dopo il ko col Como ammette i problemi della sua Fiorentina. Le parole. Un nome che, lo scorso marzo, era stato uno dei candidati più autorevoli alla panchina della  Juventus  dopo l’esonero di  Thiago Motta, prima che il club decidesse di puntare su  Igor Tudor. Oggi,  Stefano Pioli  si ritrova a vivere uno dei momenti più difficili della sua avventura alla  Fiorentina, culminato con la clamorosa sconfitta casalinga per 1-2 contro il  Como  di  Cesc Fabregas. Nel post-partita, ai microfoni di  DAZN, il tecnico ha analizzato con lucidità la crisi della sua squadra, assumendosi le proprie responsabilità di fronte ai fischi del pubblico dello stadio  Artemio Franchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pioli fiorentina l8217ex obiettivo juve fa mea culpa dopo il ko contro il como ci stanno fischiando e dobbiamo accettarlo adesso8230

© Juventusnews24.com - Pioli Fiorentina, l’ex obiettivo Juve fa mea culpa dopo il ko contro il Como: «Ci stanno fischiando e dobbiamo accettarlo. Adesso…»

In questa notizia si parla di: pioli - fiorentina

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…”

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

Fiorentina, Pioli: "Raggiunto il primo piccolo obiettivo. Questa partita ci servirà da lezione" - Partita dai due volti quella andata in scena al Mapei Stadium nel ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo avere la Conference League in testa” - Fatica più del previsto, ma la Fiorentina è ufficialmente in Conference League per la quarta stagione consecutiva. Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Pioli Fiorentina L8217ex Obiettivo