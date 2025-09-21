Pioli Fiorentina l’ex obiettivo Juve fa mea culpa dopo il ko contro il Como | Ci stanno fischiando e dobbiamo accettarlo Adesso…

Pioli, accostato a marzo alla panchina della Juventus, è in difficoltà: dopo il ko col Como ammette i problemi della sua Fiorentina. Le parole. Un nome che, lo scorso marzo, era stato uno dei candidati più autorevoli alla panchina della Juventus dopo l’esonero di Thiago Motta, prima che il club decidesse di puntare su Igor Tudor. Oggi, Stefano Pioli si ritrova a vivere uno dei momenti più difficili della sua avventura alla Fiorentina, culminato con la clamorosa sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como di Cesc Fabregas. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato con lucidità la crisi della sua squadra, assumendosi le proprie responsabilità di fronte ai fischi del pubblico dello stadio Artemio Franchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

