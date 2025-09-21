Pioli | Dispiaciuti per aver deluso i tifosi Fischi giusti pensiamo a lavorare

Firenze, 21 settembre 2025 - Altra brutta serata per la Fiorentina, che perde in casa contro il Como per 2-1 dopo essere stata a lungo in vantaggio. Secondo tempo complicato per i viola che hanno subìto il ritorno del Como. Questa l'analisi di Stefano Pioli nel dopo gara. "Non siamo riusciti a gestire la palla. Quando scavalchi sempre il centrocampo e perdi il pallone, vai in difficoltà. C’erano le occasioni per gestire meglio la palla, non le abbiamo sfruttate. Chiaro che dovrò cercare soluzioni diverse. Peccato perché l’approccio nel primo tempo era quello giusto. Abbiamo concesso troppo campo, troppe situazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

