Cambia il tempo in Italia. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di domenica 21 settembre per La7 osserva che l'alta pressione che sale dalle Azzorre spinge pe perturbazioni verso di noi determinando un brusco cambio di rotta. Una configurazione "non particolarmente favorevole per l'Italia, a meno che non siate amanti o abbiate bisogno di pioggia", osserva il meteorologo. Domenica 21 settembre "non cambia molto per quello che riguarda il sud, il centro, il nord-est. Compaiono delle nuvole, qualche debole pioggia e le zone di nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Piemonte, Valle d'Aosta, cominciano ad avere qualche precipitazione più intensa", spiega Sottocorona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pioggia e temperature a picco. Sottocorona: ecco l'autunno. Il giorno della svolta