Pio Esposito-mania | arriva l’annuncio in DIRETTA | E’ destinato… | VIDEO

Pio Esposito continua a ricevere consensi e anche in diretta è arrivato un elogio decisamente importante nei suoi confronti Pio Esposito è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico italiano e l’Inter, dopo il prestito allo Spezia, ha deciso di tenerlo in rosa. Chivu lo ha anche schierato titolare nel match di Champions contro l’Ajax e il giovane attaccante si è reso protagonista di una buona prestazione. Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter (Ansa) – tvplay.it In una delle ultime dirette di TvPlay, intanto, è arrivato l’elogio di Roberto Policano, ex centrocampista tra le altre di Genoa e Roma nonché attuale osservate dell’Udinese. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Pio Esposito-mania: arriva l’annuncio in DIRETTA: “E’ destinato…” | VIDEO

In questa notizia si parla di: esposito - mania

#AjaxInter 0-2: Terzo tempo e pagelle. #Thuram show, #Calhanoglu c'è ed è già #Esposito mania! Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: https://youtube.com/live/HxIGsLolVHE?si=FF2y4x3GqErxx0AX… - X Vai su X

#AjaxInter 0-2: Terzo tempo e pagelle. #Thuram show, #Calhanoglu c'è ed è già #Esposito mania! Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito mania, come Recoba e Adriano: l'Inter adesso snobba Hojlund; Ranocchia e Ravanelli: Pio Esposito è una stella, da Nazionale; Inter, brutte notizie per Chivu: si ferma Pio Esposito! E Thuram e Frattesi....

Pio Esposito è l'attaccante che corre di più nell'Inter. E il suo lavoro sulla velocità è appena iniziato: «Curo l'esplosività» - Pio Esposito è una certezza per Chivu, il ragazzo cresce e in alcuni movimenti imita Dzeko che ha visto giocare nell'Inter ... msn.com scrive

Inter, Pio Esposito: "Grazie Chivu. Spaesato dopo il gol al River, la Nazionale il mio sogno" - Il giovane attaccante dell'Inter si è confessato a 360°, parlando delle sue origini, del rapporto coni fratelli, dell'esperienza ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it