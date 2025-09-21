Pino Cinquegrana e la religiosità popolare calabrese | un viaggio tra fede e tradizione

La Calabria raccontata attraverso le sue tradizioni religiose, la devozione popolare e la memoria collettiva. È questo il filo conduttore del lavoro di Pino Cinquegrana, antropologo e studioso calabrese, autore di numerosi saggi sulle pratiche religiose della regione. Tra le sue opere più conosciute figura I Vuti alla Madonna del Soccorso, in cui Cinquegrana analizza le antiche pratiche rituali di devozione, i “vuti”, focalizzandosi sul culto della Madonna del Soccorso a Monterosso. Come sottolinea l’autore, questi rituali rappresentano non solo un atto di fede, ma anche un momento di coesione sociale e identità culturale della comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pino Cinquegrana e la religiosità popolare calabrese: un viaggio tra fede e tradizione

Maierato. Pino Cinquegrana cita Mastru Brunu Pelagi e lancia un monito contro l’oscurantismo

Pino Cinquegrana: “Dove non siamo più: il lungo addio alla patria dell’identità”

Pino Cinquegrana: “Una comunità senza tradizioni perde la propria identità”

