È Pietro Utili, classe 1993, il vincitore del bando “Giovane Librettista”, promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti per la creazione di un nuovo libretto per un’opera destinata al pubblico young (dagli 8 ai 14 anni) del festival Donizetti Opera. Sono state ben dodici le candidature ricevute, di cui nove ammesse al vaglio della Commissione formata dal direttore artistico e musicale del Donizetti Opera Riccardo Frizza (Presidente), Luca Baccolini, giornalista, critico musicale e autore, Vincenzo De Vivo, direttore artistico, librettista e personalità di spicco del panorama lirico italiano, Michela Mannari, responsabile dei progetti didattici del Donizetti Opera, Antonio Moccia, Chief Editor di Casa Ricordi, e dal compositore Marco Taralli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pietro Utili scriverà il testo per l’opera dedicata ai fratelli Gaetano e Giuseppe Donizetti