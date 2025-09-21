Piazzale Flaminio semaforo in tilt | qualcuno ha rubato la centralina
Sabato 20 settembre. A piazzale Flaminio il traffico è più indigesto del solito. C'è un semaforo, infatti, che non funziona. Vista la situazione viene contatta la polizia locale. E, poco dopo, si scopre l'arcano: è stata rubata la centralina.I caschi bianchi sono giunti intorno alle 9,30. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: piazzale - flaminio
Roma nord, la "nuova" stazione di Viterbo: "Ora treni diretti con piazzale Flaminio"
Roma nord, la "nuova" stazione di Viterbo: "Ora treni diretti con piazzale Flaminio" | FOTO
Presidio ieri a piazzale Flaminio. Con uno stato genocida, non c’è partita! Fuori Israele da ogni competizione sportiva #HoldIsraelAccountable #FreePalestine? - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero di piazzale Flaminio: “Sabotato il semaforo, la centralina è scomparsa”; Via Panama, ciclabile caos: il traffico va in tilt al rientro in aula. «Quaranta minuti per fare 200 metri»; Roma: traffico in tilt con la nuova viabilità a piazza Risorgimento.
Il mistero di piazzale Flaminio: “Sabotato il semaforo, la centralina è scomparsa” - Traffico in tilt per ore, acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza: i vigili urbani monitorano il mercato nero dei ricambi ... Lo riporta roma.repubblica.it