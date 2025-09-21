Piazza Plebiscito chiusa per i concerti cittadini esasperati | Ora basta Migliaia di firme raccolte dai comitati
Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito. “Questo – dicono i promotori – è il secondo anno che viene chiusa la piazza per una interminabile serie di serate musicali a pagamento”. Per questo i comitati civici, Felix, Plebiscito e dintorni, comitato per la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e la Consulta delle Associazioni della prima municipalità hanno avviato una raccolta di firme che, spiegano, “ha riscosso grande successo non solo tra gli abitanti della zona”. A loro giudizio la chiusura provoca: 1. Impossibilità per i residenti di circolare liberamente non solo con le automobili ma anche a piedi; 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
