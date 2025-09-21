Piazza del Plebiscito mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento

2anews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comitati civici in rivolta: “A piazza del Plebiscito residenti penalizzati, danni economici e problemi di sicurezza”. A Napoli, in meno di una settimana, sono state raccolte circa mille firme per chiedere lo stop alla chiusura continuativa di piazza del Plebiscito in occasione degli eventi musicali a pagamento. “È il secondo anno che la piazza viene . 🔗 Leggi su 2anews.it

piazza del plebiscito mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento

© 2anews.it - Piazza del Plebiscito, mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento

In questa notizia si parla di: piazza - plebiscito

Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre

Cenano in un ristorante in piazza del Plebiscito: arriva il conto e si rifiutano di pagare. Il titolare chiama la polizia

Il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli è stato cancellato: l’annuncio del rapper

Mille firme per dire no alla chiusura di piazza Plebiscito; Troppi concerti in piazza Plebiscito, la rabbia dei residenti contro Comune, Soprintendenza e Asl; Concerti a piazza Plebiscito, comitati in protesta: raccolte 500 firme.

piazza plebiscito mille firmeMille firme per dire no alla chiusura di piazza Plebiscito - Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito. Scrive ansa.it

piazza plebiscito mille firmeTroppi concerti in piazza Plebiscito, la rabbia dei residenti contro Comune, Soprintendenza e Asl - Petizione dei comitati: chiusure limitano la circolazione, danneggiano le attività, ostacolano i soccorsi e violano i limiti acustici ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Plebiscito Mille Firme