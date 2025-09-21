Piazza Angelini il cantiere slitta a gennaio 2026

Ecodibergamo.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN CITTA’ ALTA. Palazzo Frizzoni risponde al centrodestra che aveva chiesto la sospensione dei lavori. «Intervento inderogabile». Modifiche al progetto: al posto dei vasi, le piante saranno interrate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

piazza angelini il cantiere slitta a gennaio 2026

© Ecodibergamo.it - Piazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026

In questa notizia si parla di: piazza - angelini

Via le auto da piazza Angelini: stop ai dehors, rinviato il rifacimento del ciottolato

Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto

Città Alta, c’è l’ok della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini

Piazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026; Bergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati; L’assessore Silvestri: Nuovi varchi, si slitta un mese. E i cantieri adesso accelerino.

piazza angelini cantiere slittaPiazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026 - Palazzo Frizzoni risponde al centrodestra che aveva chiesto la sospensione dei lavori. Secondo ecodibergamo.it

piazza angelini cantiere slittaBergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati - La nota della giunta dopo le interlocuzioni con i residenti e le sollecitazioni del centrodestra Sul progetto di liberare piazza Angelini, in Città Alta, dalle auto, l'amministrazione ribadisce la vol ... Lo riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Angelini Cantiere Slitta