Piazza Angelini il cantiere slitta a gennaio 2026
IN CITTA’ ALTA. Palazzo Frizzoni risponde al centrodestra che aveva chiesto la sospensione dei lavori. «Intervento inderogabile». Modifiche al progetto: al posto dei vasi, le piante saranno interrate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: piazza - angelini
Via le auto da piazza Angelini: stop ai dehors, rinviato il rifacimento del ciottolato
Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto
Città Alta, c’è l’ok della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini
Piazza Angelini, il Comune interviene: "Cantiere a gennaio, lavoriamo su isole e pavimentazione" - BergamoNews - X Vai su X
«Sgomberare piazza Angelini e chiudere la Corsarola? Totale disconnessione dalla realtà». Secondo Marco Foresti le proposte avanzate da una lettrice renderebbero sempre meno vivibile il borgo storico per chi ci abita - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026; Bergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati; L’assessore Silvestri: Nuovi varchi, si slitta un mese. E i cantieri adesso accelerino.
Piazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026 - Palazzo Frizzoni risponde al centrodestra che aveva chiesto la sospensione dei lavori. Secondo ecodibergamo.it
Bergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati - La nota della giunta dopo le interlocuzioni con i residenti e le sollecitazioni del centrodestra Sul progetto di liberare piazza Angelini, in Città Alta, dalle auto, l'amministrazione ribadisce la vol ... Lo riporta bergamo.corriere.it