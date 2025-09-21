Piastri a muro Verstappen trionfa | F1 GP Azerbaigian | highlights
Formula 1, gli highlights della gara del GP d'Azerbaigian: Max Verstappen domina e lancia un segnale alla McLaren, spenta con Norris (settimo) e con il leader del mondiale Piastri a muro al primo giro. Seconda posizione per George Russell, terzo Carlos Sainz, quarto Kimi Antonelli. Affonda la Ferrari: la SF-25 non ha passo e Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1 Gp Olanda: le qualifiche. Q1, Stroll nel muro, Piastri il più veloce, Hamilton e Leclerc 9° e 10° Live
GP Olanda, la diretta: Piastri leader, Hamilton contro il muro, entra la safety-car
F1, baraonda nel Gp d’Olanda: capolavoro di Piastri, Norris ritirato, Ferrari a muro | Risultato e classifica
