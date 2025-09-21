Piastri a muro Verstappen trionfa | F1 GP Azerbaigian | highlights

Formula 1, gli highlights della gara del GP d'Azerbaigian: Max Verstappen domina e lancia un segnale alla McLaren, spenta con Norris (settimo) e con il leader del mondiale Piastri a muro al primo giro. Seconda posizione per George Russell, terzo Carlos Sainz, quarto Kimi Antonelli. Affonda la Ferrari: la SF-25 non ha passo e Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

