Piano regolatore partito il confronto con la città

Presenze, domande e idee, ieri mattina al Centro Pergoli, in occasione della Giornata della partecipazione dedicata al nuovo Piano urbanistico generale. Un primo step del percorso partecipativo voluto dal Comune e che ha visto la presenza di professionisti, associazioni, tecnici e soprattutto cittadini. Ad aprire i lavori, il sindaco Stefania Signorini, insieme al team di progettisti incaricati della redazione del Pug e i tecnici comunali. "Il nostro Piano regolatore era obsoleto, risalente al 1999 ed era importante avere questo nuovo strumento per ridisegnare la città. Ma lo dobbiamo fare insieme, con incontri per ascoltare le esigenze dei cittadini e tradurle in proposte e idee progettuali – ha detto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

