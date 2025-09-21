Piano di sviluppo Vertice a Genova sull’agricoltura

Una politica agricola che offra soluzioni a lungo termine. Il settore è stato al centro dell’incontro organizzato dal Partito Democratico della Regione Liguria per rilanciare le politiche agricole. Le associazioni di categoria hanno incontrato a Genova l’europarlamentare e responsabile agricoltura e politiche alimentari Camilla Laureti, il segretario Davide Natale e Matteo Bianchi responsabile economia Matteo Bianchi. Si è trattato del primo di una serie di incontri che toccheranno tutte le province, diversi territori e tutti i comparti agricoli della Regione. Tra i temi affrontati anche il ripristino delle risorse destinate all’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

