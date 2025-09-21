Piano di sviluppo Vertice a Genova sull’agricoltura
Una politica agricola che offra soluzioni a lungo termine. Il settore è stato al centro dell’incontro organizzato dal Partito Democratico della Regione Liguria per rilanciare le politiche agricole. Le associazioni di categoria hanno incontrato a Genova l’europarlamentare e responsabile agricoltura e politiche alimentari Camilla Laureti, il segretario Davide Natale e Matteo Bianchi responsabile economia Matteo Bianchi. Si è trattato del primo di una serie di incontri che toccheranno tutte le province, diversi territori e tutti i comparti agricoli della Regione. Tra i temi affrontati anche il ripristino delle risorse destinate all’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Fondamentali Darsena Europa e collegamenti ferroviari"
Salerno, il Piano ASI premiato per la rigenerazione industriale: sviluppo e ambiente in equilibrio
Palazzo: riapre il Castello Marchesale Il Presidente Bardi alla cerimonia del taglio del nastro. I lavori di restauro sono stati finanziati dalla Regione con 2,5 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione. L'iniziativa si colloca all'interno del progetto "Fan - facebook.com Vai su Facebook
Il Mali sogna il suo piano di sviluppo mentre i jihadisti avanzano a Bamako. Di Maurizio Stefanini - X Vai su X
Ex Ilva: colloquio tra Urso, Bucci e Salis. La sindaca: “Ho chiesto tecnici del ministero a Genova per spiegare il piano alla città” - Genova – Il piano di rilancio e di piena decarbonizzazione degli stabilimenti dell'ex Ilva, insieme alle prospettive di sviluppo del sito di Genova. Si legge su ilsecoloxix.it