Piacenza celebra la tradizione bandistica con il Banda Day del Conservatorio

Ilpiacenza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda non è soltanto un insieme di strumenti e musicisti: è comunità, collaborazione, unione di voci diverse che insieme trovano armonia. È il riflesso di una società che coopera e che, attraverso la musica, si riconosce e si racconta. Con questo spirito, sabato 20 settembre Piacenza ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piacenza - celebra

Piacenza celebra la tradizione bandistica con il “Banda Day” del Conservatorio; BANDA DAY!.

Piacenza celebra la tradizione bandistica con il “Banda Day” del Conservatorio - Una banda non è soltanto un insieme di strumenti e musicisti: è comunità, collaborazione, unione di voci diverse che insieme trovano armonia. piacenzasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Celebra Tradizione Bandistica