Phoenix blindata per i funerali di Charlie Kirk | attese 100.000 persone E l’entourage presidenziale

Migliaia di persone sono attese domenica 21 settembre ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. L’area di Phoenix e dello State farm Stadium, la casa dei Cardinals dove si terrà la cerimonia, è blindata. Al momento non ci sono minacce credibili ma, secondo le forze dell’ordine, l’evento potrebbe attirare l’attenzione di “ estremisti violenti ” visto il parterre atteso. Ai funerali sarà presente buona parte dell’amministrazione, a partire dal presidente Usa Donald Trump e dal suo vice JD Vance. Con loro anche il segretario di stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il consigliere Stephen Miller. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Phoenix blindata per i funerali di Charlie Kirk: attese 100.000 persone. E l’entourage presidenziale

