Phisikk du role – Auschwitz Guccini e Gaza

Ci sono pagine di letteratura, anche scientifica, che raccontano del valore evocativo delle canzoni, della loro capacità di far penetrare concetti impastandosi di musica e conquistando con le sonorità e l'impatto concettuale la parte emozionale di noi. In genere, seguendo la tradizione lirica italiana, si tratta dell'ingresso emotivo di pezzi di sentimento simbolicamente rappresentato, in cui è facile riconoscersi sul filo della rima baciata "cuoramor". Ma ci sono anche brani di forte impatto civile. "Forse" compie sessant'anni una canzone di straordinaria potenza emotiva scritta e musicata da Francesco Guccini, all'epoca studente di Lettere e non ancora iscritto alla Siae.

