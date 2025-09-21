Phisikk du role – Auschwitz Guccini e Gaza
Ci sono pagine di letteratura, anche scientifica, che raccontano del valore evocativo delle canzoni, della loro capacità di far penetrare concetti impastandosi di musica e conquistando con le sonorità e l’impatto concettuale la parte emozionale di noi. In genere, seguendo la tradizione lirica italiana, si tratta dell’ingresso emotivo di pezzi di sentimento simbolicamente rappresentato, in cui è facile riconoscersi sul filo della rima baciata “cuoramor”. Ma ci sono anche brani di forte impatto civile. “Forse” compie sessant’anni una canzone di straordinaria potenza emotiva scritta e musicata da Francesco Guccini, all’epoca studente di Lettere e non ancora iscritto alla Siae. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: phisikk - role
Phisikk du role – Guerre, chi medierà i mediatori?
Phisikk du role – La terra di mezzo di Musk
Phisikk du role – Piersilvio: Il figlio e la voglia di politica
Phisikk du role – Cosa cambiare nelle tesi di laurea, una proposta ai tempi dell’AI - X Vai su X
Phisikk du role – Cosa cambiare nelle tesi di laurea, una proposta ai tempi dell’AI - Quando, qualche decina d’anni fa, cominciarono a finire nelle mie mani le prime tesi di laurea, il lavoro che mi attendeva in Università aveva un che di mistico, perché partecipava alla creazione del ... Da formiche.net