’Philip Glass - Études’ Comunale torna la danza

Un balletto che celebra il compositore americano pioniere della musica minimalista. In attesa che si sveli la stagione d’opera firmata dalla nuova guida Elisabetta Riva-Pierangelo Conte, e a pochi giorni dalla ripresa di quella sinfonica, il Teatro Comunale riparte anche con la danza. Lo fa con uno spettacolo, in scena per la prima volta a Bologna martedì e mercoledì alle 20.30, in una nuova versione ripensata per gli spazi del Nouveau: si tratta di Philip Glass – Études, il progetto di Change Performing Arts e MP3 Dance Project per celebrare i trent’anni dall’uscita della prima serie di Studi nel 1994. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

