Petizione al quartiere Arbusta | L’area verde nel degrado

Da alcuni giorni tra i residenti al quartiere Arbusta (ma non solo) è in corso una raccolta firme per una petizione in cui si chiede all’Amministrazione comunale un intervento di manutenzione e sistemazione dell’ampia area verde tra le vie Plati, Villoresi, Nenni e Gramsci, tra i caseggiati delle case popolari. L’iniziativa è nata a fronte delle continue segnalazioni dello stato di degrado e di abbandono dell’area. "I percorsi pedonali che servono da collegamento tra i caseggiati sono rovinati e la pavimentazione è dissestata. Diverse persone, soprattutto anziani, sono già cadute. In questi ultimi 30 anni la vegetazione è incolta e le conseguenze sono ben visibili, alberi alti, altri spezzati dal vento e lasciati abbandonati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

