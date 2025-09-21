Pestato a sangue con bottiglie | ennesima aggressione in Barriera

Una lite nella notte degenera e un 32enne viene accerchiato e aggredito da più persone, che lo prendono a bottigliate sulla testa. Come riporta oggi Il Piccolo, l’episodio si è verificato stanotte, poco dopo la mezzanotte tra il 20 e il 21 settembre. Davanti al negozio “New Yorker”l’uomo, di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: pestato - sangue

Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”

Misteriosa aggressione, 30enne pestato: “Aiutatemi, sto perdendo sangue”

Notte di follia in strada: “Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro”

#TgFlash Edizione del 18 settembre delle ore 13,30 • Pestato a sangue qualche giorno prima del decesso: due indagati per il 37enne morto in casa a Palermo ? https://tinyurl.com/5a2kf25y • Ispezioni per la sicurezza sul lavoro: a Palermo diminuisce la - facebook.com Vai su Facebook

#StephenBantuBiko, tra gli attivisti anti apartheid più importanti e fondatore del Movimento della Coscienza Nera in #Sudafrica, moriva in carcere 48 anni fa. Pestato a sangue, finora il suo assassinio è rimasto senza giustizia. Su @FocusOnAfricaIt il ricordo co - X Vai su X

Pestato a sangue con bottiglie di vetro nella notte: ennesima aggressione in Barriera; Matteo Salvini, la prima vittima del codice stradale; Cpr di Gradisca, video degli attivisti: “In mutande picchiato a sangue dagli agenti”. Questura: Tutto Falso.

Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità” - È la tarda sera di martedì, attorno alle 22,30, quando una ... Si legge su lanazione.it

Pestato a sangue in piazza: "Mi sono venuti addosso. Ed erano in più di venti" - L’uomo ha una prognosi di 25 giorni: "Sto meglio, ma sono molto scosso". Segnala lanazione.it