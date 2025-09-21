Pescara-Empoli 4-0 poker biancazzurro per la prima vittoria dell' anno | cronaca tabellino e voti
Prima del match, su invito del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dello sciatore azzurro Matteo Franzoso, scomparso in Cile lo scorso 15 settembre. Adesso per il Pescara c'è l'insidiosissima trasferta di Modena, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara-Empoli. Minuto 63. Il mister dell'Empoli Pagliuca tira fuori il rosario per affidare la propria sorte all'Altissimo. Iddio risponde così: 68' 1-0 Pescara; 71' 2-0 Pescara; 80' 3-0 Pescara; 92' 4-0 Pescara. Capolavoro italiano. - X Vai su X
Serie B, Pescara-Empoli 4-0: il Delfino cala il poker in casa ai danni dei toscani - Il Pescara travolge l’Empoli nella quarta giornata di Serie B e conquista tre punti preziosi allo Stadio Adriatico. Lo riporta tuttob.com
Serie B Pescara-Empoli: autentico show (4-0), per i biancazzurri prima vittoria in campionato - Due gol meravigliosi di Oliveri, nel finale altre due perle firmate da Meazzi e Merola. Da rete8.it