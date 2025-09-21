I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi ai Comuni del progetto "Tra Navigli e Ticino - Percorsi di autenticità" sono cresciuti di oltre il 15% nel corso del 2025. È questo uno dei dati emersi in occasione del convegno tenutosi questa settimana a palazzo Lombardia a Milano e che aveva come oggetto principale la presentazione del Festival d’Autunno, iniziativa culturale inserita in questo stesso progetto e in programma nei fine settimana del 4-5 e 11-12 ottobre. Al convegno hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali e il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso, Beatrice Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pernottamenti. Nel 2025 trend in crescita