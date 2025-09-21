Pergolettese Inter U23 0-2 vittoria di carattere per i nerazzurri in 10 uomini | che perla di Fiordilino!
La sintesi del match del 5° turno di Serie C. Prosegue il momento positivo dell’ Inter U23, che ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nel recupero contro la Virtus Verona, imponendosi anche sul campo della Pergolettese per 2-0. La squadra guidata da Andrea Vecchi sale così a quota 8 punti in classifica del girone A di Serie C, confermando il buon avvio di stagione. Primo tempo decisivo. La partita si è sbloccata nel corso del primo tempo, dopo un avvio equilibrato e di sofferenza per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pergolettese - inter
Aidoo Inter, ufficiale il trasferimento alla Pergolettese: ecco la formula dell’operazione
Aidoo si presenta alla Pergolettese: «Ringrazio l’Inter, sarà una stagione difficile»
Arbitro Inter U23 Pergolettese, designato il fischietto del match: la designazione completa
LIVE Serie C, Pergolettese-Inter U23 0-2 fine pt: in gol Fiordilino e Spinaccè - X Vai su X
US Pergolettese 1932, presenza importante domani per la sfida contro l'Inter U23 - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Pergolettese-Inter U23 0-0 LIVE; LIVE Serie C, Pergolettese-Inter U23 0-2: espulso Cocchi, nerazzurri in 10; Pergolettese-Inter Under 23: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming.
Serie C, Pergolettese-Inter U23 0-2 risultato finale: seconda vittoria consecutiva - Seconda vittoria consecutiva per l'Inter U23 che, dopo il successo nel recupero contro la Virtus Verona, batte anche la Pergolettese e sale a quota 8 punti in classifica. Si legge su msn.com
Pergolettese-Inter U23: diretta live e risultato in tempo reale - Inter U23 di domenica 21 settembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net scrive