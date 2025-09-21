Perfect Dark un leak rivela nuovi dettagli sul gameplay dopo la cancellazione da Microsoft

Dopo mesi di voci e conferme sulla cancellazione del reboot di Perfect Dark, emergono dettagli inediti che raccontano cosa sarebbe potuto diventare uno dei progetti più ambiziosi di Xbox. Il titolo, sviluppato da The Initiative e pensato per rilanciare il leggendario sparatutto di Rare, è stato interrotto a causa della chiusura dello studio, avvenuta durante la ristrutturazione interna di Microsoft. Ma alcuni documenti e concept art trapelati da ex sviluppatori rivelano un quadro molto più ricco di quanto immaginato, mostrando idee originali e sistemi di gameplay che non vedranno mai la luce. Il reboot mirava a colmare il vuoto lasciato dal genere spy-story, assente da anni dopo il declino di franchise come Metal Gear Solid e 007. 🔗 Leggi su Game-experience.it

