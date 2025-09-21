Perde aderenza sulla ghiaia centauro in ospedale

Un motociclista bergamasco di 42 anni è rimasto ferito intorno alle nove di questa mattina, lungo la provinciale 345 Tre Valli a Bienno. Stava affrontando una curva, quando ha perso aderenza sulla ghiaia e la sua moto è uscita di strada.Fortunatamente la caduta non ha coinvolto altri veicoli. Sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

