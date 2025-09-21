Perché Piastri non sconterà la penalità in griglia nel prossimo GP dopo la falsa partenza a Baku

In Azerbaijan è andato tutto storto per il pilota della McLaren, che vede erodere il vantaggio in cima al Mondiale di F1. L'unica 'nota lieta' rispetto all'incidente e al ritiro è la sanzione che non avrà conseguenze per Singapore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

