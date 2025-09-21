Perché nella moda si parla sempre più spesso dei brand olandesi | i marchi da conoscere
A msterdam è il nuovo palce to be della moda. La città non è più soltanto patria del design e dell’arte contemporanea, ma anche un crocevia di nuove voci della moda che intrecciano funzionalità, sperimentazione e sostenibilità. L’Olanda, tradizionalmente pragmatica, ha trasformato il suo approccio “down to earth” in una cifra stilistica con nuovi brand che oggi conquistano buyer e insider di tutto il mondo. Jennifer Aniston e il sandalo minimal che non passa mai di moda X L’attenzione ai materiali innovativi, la trasparenza e la capacità di fondere streetwear e sartoriale fanno dei marchi olandesi un fenomeno da osservare con attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
