Perché la Lega ha tolto il gol a Carlos Augusto e assegnato l'autogol a Muharemovic in Inter-Sassuolo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega di Serie A riguardando le immagini della partita tra Inter e Sassuolo ha deciso di togliere il gol a Carlos Augusto e assegnare invece l'autogol di Muharemovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

