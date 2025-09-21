Perché la Lega ha tolto il gol a Carlos Augusto e assegnato l'autogol a Muharemovic in Inter-Sassuolo
La Lega di Serie A riguardando le immagini della partita tra Inter e Sassuolo ha deciso di togliere il gol a Carlos Augusto e assegnare invece l'autogol di Muharemovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - lega
CONOSCIAMO I CANDIDATI DELLA LEGA MARCHE ? Paolo NOTARI – Collegio provinciale di Ancona, giornalista ed ex conduttore televisivo Rai. “Ho accettato la proposta di candidatura in Lega perché, dopo una carriera passata a raccontare le ecc - facebook.com Vai su Facebook