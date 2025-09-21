Perché la finale del disco non è iniziata ai Mondiali? Italia interessata | sfida con Svezia e Australia per la top-10!

La finale del lancio del disco ai Mondiali 2025 di atletica era in programma alle ore 13.10 odierne, ma non è iniziata: un vero e proprio acquazzone si è abbattuto su Tokyo e la pedana si è immediatamente bagnata, rendendo impossibile la disputa dell’atto conclusivo. La pioggia ha condizionato la seconda parte della sessione allo Stadio Olimpico, ma gli eventi su pista si sono svolti regolarmente e la gara di salto in alto femminile è stata portata a termine con qualche singhiozzo. Per quanto riguarda il disco, invece, non si è riusciti a ripartire in tempi rapidi. I commissari hanno fatto arrivare un ingente quantitativo di asciugamani per ripristinare delle condizioni accettabili di pedana. 🔗 Leggi su Oasport.it

