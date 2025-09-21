Perché il Sudafrica ha corso da solo la semifinale della staffetta 4×100 ai Mondiali | la regola 163

La "gara" solitaria del quartetto sudafricano s'è svolta in un clima surreale ma pienamente regolare secondo le norme di World Athletics. Cosa era successo? "Colpa" dell'italiano Marcell Jacobs. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - sudafrica

Ricordo quel momento. Eravamo in vacanza. Vengo da Johannesburg, Sudafrica, e mia madre vide Brian e Freddie camminare davanti a noi. Avevo 8 anni e non capivo perché fosse così emozionata. Allora mi disse: “È lui che canta Radio Ga Ga!” Mi disse di - facebook.com Vai su Facebook

Perché il Sudafrica ha corso da solo la semifinale della staffetta 4×100 ai Mondiali: la regola 163 - Shaun Maswanganyi, Sinesipho Dambile, Bradley Nkoana e Akani Simbine sono i quattro atleti del Sudafrica che hanno corso da soli la semifinale della ... Da fanpage.it