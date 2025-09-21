BBB+ con outlook stabile: è la pagella finanziaria che l’agenzia di rating Fitch ha consegnato all’Italia e al governo di Giorgia Meloni. Ecco cosa significa. L’Italia ha incassato la promozione di Fitch dopo quella di S&P, che ha alzato il rating lo scorso 11 aprile, e Moody’s che ha rivisto al rialzo l’outlook in maggio. Anche Fitch ora ha migliorato il suo giudizio portandolo a BBB+ con outlook stabile. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’ultima volta che Fitch aveva rivisto al rialzo il rating dell’Italia è stato nel dicembre 2021, con il governo di Mario Draghi. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Perché il rialzo del rating deciso da Fitch è un’ottima notizia per l’Italia: “Maggiore fiducia, scenario politico stabile”